غوارديولا يرشح نفسه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بلقب كأس كاراباو

على الرغم من قيادة بيب غوارديولا لمانشستر سيتي للفوز بلقب كأس كاراباو التاسع، إلا أنه قال إن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في متناول أرسنال.

تغلب فريق مانشستر سيتي على فريق أرسنال في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الأحد داخل ملعب ويمبلي، ليحقق أول لقب له منذ ما يقرب من 22 شهرًا.

لقد سيطروا تماماً على مجريات الشوط الثاني واستحقوا الفوز على فريق ميكيل أرتيتا بفضل هدفين برأسية من نيكو أورايلي.

بعد المباراة بوقت قصير، وُجهت إلى غوارديولا العديد من الأسئلة في مقابلته بعد المباراة، وكان أحدها يركز على سباق اللقب.

ورداً على ذلك، قال غوارديولا إنه يتمنى أن يتقدم على أرسنال بتسع نقاط، ويشعر أن فريق المدفعجية يتمتع بالأفضلية.

قال غوارديولا لشبكة سكاي سبورتس (عبر موقع arsenalnews.co.uk): "بصراحة، أتمنى أن نتقدم بتسع نقاط. الأمر بأيديهم. أنا شخصياً بحاجة إلى راحة كبيرة. أنا مرهق. وبعد ذلك، سنرى الأمور خطوة بخطوة. خسارة النقاط أمام وست هام عاقبتنا بشدة. لكننا سنحاول."

وسع فريق أرسنال الفارق مع مانشستر سيتي إلى تسع نقاط في صدارة الدوري بعد فشل الأخير في الفوز على وست هام يونايتد في ملعب لندن هذا الشهر.

كانت هذه المباراة الثانية على التوالي التي يتعادل فيها السيتي في الدوري. وكان قد تعادل سابقاً بنتيجة 2-2 مع نوتنغهام فورست على ملعب الاتحاد.

لا يزال لدى فريق غوارديولا مباراة مؤجلة ضد كريستال بالاس، لكن لا شك أن مصير لقب أرسنال بين أيديهم ولديهم كل شيء ليخسروه.

سيحتاج مانشستر سيتي إلى هزيمتين في مبارياته السبع الأخيرة للعودة إلى المنافسة. وحتى مع ذلك، قد يكون فارق أهدافهم أفضل من فارق أهداف السيتي (حالياً +7).

جاءت فترة التوقف الدولي في الوقت المناسب لفريق أرسنال. يملك النادي فرصة لتجاوز خيبة أمل نهائي الكأس قبل انطلاق الموسم.

سيخوض فريق أرسنال مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثهامبتون بعد فترة التوقف الدولي.

ثم سيواجهون سبورتينغ لشبونة خارج أرضهم في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل العودة إلى مباريات الدوري ضد بورنموث على ملعب الإمارات في 11 أبريل.



