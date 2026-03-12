ليس من المناسب أن تشارك إيران في كأس العالم - ترامب

ذكرت بي بي سي سبورت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن منتخب إيران لكرة القدم للرجال "مرحب به" في كأس العالم 2026، لكن وجودهم هناك ليس مناسباً حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

تأتي تصريحات ترامب بعد أن قال وزير الرياضة والشباب الإيراني، أحمد دونيامالي، إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بالمشاركة في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداءً من 11 يونيو.

من المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني منتخبي نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس يومي 15 و21 يونيو على التوالي، ومنتخب مصر في سياتل يوم 26 يونيو.

لكن مشاركتهم أصبحت موضع شك منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على البلاد، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وأربع دول خليجية عربية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية - البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

"المنتخب الإيراني لكرة القدم مرحب به في كأس العالم، لكنني لا أعتقد حقاً أنه من المناسب أن يكونوا هناك، حفاظاً على حياتهم وسلامتهم"، هكذا كتب ترامب على موقع Truth Social يوم الخميس.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن ترامب أخبره أن إيران "مرحب بها للمشاركة" في نهائيات هذا الصيف.

لكن في مقابلة مع شبكة IRIB الرياضية يوم الثلاثاء، قال دونيامالي: "بالنظر إلى أن هذه الحكومة الفاسدة قد اغتالت زعيمنا، فليس لدينا بأي حال من الأحوال الظروف المناسبة للمشاركة في كأس العالم".

"أولادنا ليسوا بأمان، ولا توجد ظروف مناسبة للمشاركة."

إذا انسحبت إيران من كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، فإن لوائح الفيفا تمنح الهيئة الحاكمة سلطة تقديرية لاختيار بديل، لكن من غير الواضح من سيكون هذا البديل.



