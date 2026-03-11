إنه لأمر مؤسف للغاية – رد فعل لاوال بعد صدور حكم بالسجن ستة أشهر على داغا في النرويج

أعرب اللاعب النيجيري الدولي السابق غاربا لاوال عن صدمته إزاء التقارير التي تفيد بأن لاعب كرة القدم النيجيري دانيال داغا قد أدين بالاعتداء الجنسي وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.



اتُهم داغا، الذي يلعب حاليًا لنادي مولده، بالاعتداء الجنسي على امرأة لم يُكشف عن اسمها في أبريل/نيسان. وُجهت التهمة رسميًا إلى اللاعب النيجيري البالغ من العمر 19 عامًا في 19 ديسمبر/كانون الأول 2025.



أُعلن الحكم الصادر ضد لاعب خط وسط نادي مولده إف كيه بعد ظهر يوم الثلاثاء، كما أُمر اللاعب النيجيري البالغ من العمر 19 عامًا بدفع 10,000 كرونة نرويجية كرسوم قانونية، وفقًا لتقرير صادر عن قناة TV 2 النرويجية.



وفي رد فعل على هذا التطور، قال لاوال في محادثة مع كرة القدم في أفريقياووصف الحادث بأنه مؤسف للغاية، وحذر اللاعبين النيجيريين الشباب من الانجذاب إلى النساء البيض.

قرأت هذا الصباح أن دانيال داغا حُكم عليه بالسجن ستة أشهر أو ما شابه. إذا سُجنت ليوم واحد أو لبضع ساعات، فإن ذلك يُلحق الضرر بسمعتك.



"الآن، لو خرجتَ الآن، على سبيل المثال، أي نادٍ في أوروبا سيرغب في التعاقد معك؟ الأمر نفسه هنا في نيجيريا؛ سينظرون إليك كشخصٍ بلا هدف. إنه لأمرٌ مؤسفٌ للغاية. رأيتُ هذا صباح اليوم؛ أبكي على الجيل الشاب الصاعد من اللاعبين. أبكي عليهم بشدة."



"لقد ذهبت إلى بلدهم حيث القانون في أيديهم. أي شيء تقوله الفتاة، سيصدقونها لأنك تتصرف كأجنبي."



أنا شخصياً لم أنجذب يوماً إلى النساء البيضاوات، لأني أعلم أن عدم الحذر قد يؤدي إلى مشاكل. كلاعب شاب، عليك أن تكون حذراً جداً. أما النساء، فإذا كان السبب هو النساء، فلماذا تسافر إلى أوروبا؟ ابقَ في نيجيريا؛ لدينا نساء جميلات هنا الآن.



"كان من المفترض أن يكتسب داغا هذه الخبرة لأنه يلعب مع فريق تحت 20 عامًا. ما الذي تريده أنت تحديدًا؟ لقد سبق لك أن سافرت كثيرًا. كنت في الأرجنتين مع فريق تحت 20 عامًا - فريق بوسو. كنت هناك، ورافقتهم. ما الذي يجعلك تفقد ضميرك وثقتك بنفسك وتذهب لتفعل شيئًا مختلفًا؟"



"ربما يستطيع النادي الدفاع عنه، وربما يستطيع تخفيف العقوبة، لكن النزاهة قد تضررت بالفعل. لا يمكن التراجع عن ذلك"، هكذا اختتم حديثه.



