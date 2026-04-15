ليس لدي أي نية لمغادرة كومو – فابريغاس

نفى سيسك فابريغاس، مدرب نادي كومو، التقارير المتداولة في وسائل الإعلام والتي تفيد بأنه يخطط لمغادرة النادي في نهاية الموسم.



قال المدرب الإسباني، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى تشيلسي، موقع النادي أنه ملتزم بمشروع النادي.



"أنا ملتزم جداً بهذا المشروع. لا أحد يعلم، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أنه من غير المرجح أن أغادر كومو"، قال.

"في العام الماضي، أردت أن أرى كيف تعمل الأندية الأخرى. ذكرت ذلك للرئيس، لكنني قررت البقاء. أنا سعيد للغاية بما استطعنا تحقيقه."



"هذا مشروع مهم. أحتاج أن أشعر بالراحة هنا. من المهم أن تكون عائلتي سعيدة، وإذا كانوا سعداء في كومو، فسأبقى."



لقد قام المدرب البالغ من العمر 38 عاماً بعمل رائع منذ توليه المسؤولية في كومو في عام 2023، وينافس الفريق حالياً على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

