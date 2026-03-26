هدف إيوبي الرائع يرشحه لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

أفادت التقارير أن أليكس إيوبي قد تم ترشيحه لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر مارس.

حصل إيوبي على ترشيح لجائزة أفضل هدف بفضل هدفه الرائع في فوز فولهام على أرضه بنتيجة 2-1 على منافسه اللندني توتنهام هوتسبير.

سجل اللاعب النيجيري الدولي هدفاً من مسافة بعيدة بقدمه الجانبية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34 من المباراة.

سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع فولهام هذا الموسم.

تم ترشيح لاعب خط وسط نوتنغهام فورست، مورغان جيبس ​​وايت، مرتين لأهدافه ضد برايتون وهوف ألبيون ومانشستر سيتي، بينما وصل زميله إليوت أندرسون إلى القائمة المختصرة لجهوده الكبيرة ضد السيتي.

ويليام أوسولا لاعب نيوكاسل يونايتد، وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وإيليمان ندياي جناح إيفرتون، وجون ماكجين نجم أستون فيلا هم اللاعبون الآخرون المرشحون للجائزة.

يمكن للجماهير التصويت للفائز، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بناءً على تصويت الجمهور وآراء لجنة الخبراء.

بقلم أديبوي أموسو



