إيوبي سعيدٌ بمساعدة فولهام على الفوز على سندرلاند

أعرب لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، أليكس إيوبي، عن تفاؤله بفوز فولهام خارج أرضه على سندرلاند، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

فاز فريق "الوايتس" على سندرلاند بنتيجة 3-1 في ملعب "ستاديوم أوف لايت" يوم الأحد.

سجل راؤول خيمينيز هدفين لفريق ماركو سيلفا في المباراة.

كما سجل إيوبي هدفاً وصنع هدفاً لفريق كوتيجرز.

فوز كبير خارج أرضه

أعرب اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً عن رضاه عن أدائهم في المباراة.

"كنا نعلم أن الأمر سيكون صعباً، فالملعب لم يكن مناسباً لنا." قال إيوبي بعد المباراة.

"إذا أردنا الصعود في الترتيب، فعلينا حصد هذه النقاط خارج أرضنا. لقد كانوا جيدين للغاية على أرضهم، لذا من الجيد أننا تمكنا من تحقيق النتيجة التي نريدها."

إيوبي يسجل هدفاً متأخراً

كما علّق اللاعب النيجيري على هدفه الرائع ضد فريق القطط السوداء.

وأضاف إيوبي: "عندما كانت الكرة مع هاري ويلسون، كنت أنا وأوسكار فقط نركض في الملعب. لقد كنا نعمل على هذا في التدريبات - في الانتقال الهجومي".

"لقد وجدني، ورأيت مكان حارس المرمى، ولم يكن أمامي سوى التسديد فوق قدمه. كل التقدير لـ H ولنا لحصولنا على النقاط الثلاث."

النضال من أجل مكانة أوروبية

يسعى نادي فولهام للحصول على مكان في أوروبا، لكن إيوبي أصر على أن يأخذوا الأمر خطوة بخطوة.

"نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة. لقد حصدنا النقاط الثلاث، وكان هذا هو الهدف - أن نتجاوزهم. سنرى أين سنكون في نهاية الموسم"، هكذا صرّح نجم أرسنال السابق.

بقلم أديبوي أموسو



