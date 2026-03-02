إيوبي: فولهام عازم على ضمان التأهل الأوروبي

أعلن أليكس إيوبي أن نادي فولهام مصمم على القتال حتى نهاية الموسم في محاولته لضمان التأهل الأوروبي.

وقد ساهمت الانتصارات المتتالية على سندرلاند وتوتنهام هوتسبير في وضع فريق ماركو سيلفا في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز السابع.

إيوبي يتحدث عن طموح فولهام

يدرك إيوبي ما سيتطلبه الأمر لتحقيق طموحاتهم في المباريات العشر الأخيرة من الموسم.

"أعتقد أن الأمر يتطلب فقط أن نكون أقوياء ذهنياً وأن نتكاتف، كما كنا نفعل"، هكذا صرّح اللاعب الدولي النيجيري. الموقع الرسمي للنادي.

"الجميع يقاتل من أجل بعضهم البعض، حتى أولئك الذين انضموا إلى الفريق، مثل عيسى على سبيل المثال - كان جوا مريضًا وكان عيسى قادرًا على تولي هذا الدور، لذلك لدينا روح تنافسية جيدة في الفريق."

"طالما حافظنا على ذلك، فأنا متأكد من أننا سننهي الموسم في مركز متقدم في الجدول."

"لقد كنا طموحين منذ بداية الموسم، لكن الأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على الثبات. نرى الجودة في التدريبات كل يوم، الأمر يتعلق فقط بنقلها إلى المباريات."

"النتائج [ضد سندرلاند وتوتنهام] تتحدث عن نفسها، ليس فقط الأداء ولكن تحقيق النتائج أيضًا، طالما أننا نستمر في فعل ذلك."

"بالطبع، مررنا بفترة صعبة، حيث خسرنا ثلاث مباريات من أصل أربع أو ما شابه، لذا فإن تحقيق انتصارين متتاليين يمنحنا دفعة معنوية وثقة لمواصلة التقدم لبقية الموسم."

بقلم أديبوي أموسو



