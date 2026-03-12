يصر إيوبي على أن فولهام سيقاتل حتى اليوم الأخير

أفادت التقارير أن أليكس إيوبي صرّح بأن فولهام سيواصل القتال بقوة حتى نهاية الموسم. Completesports.com.

عانى النادي اللندني من عدم الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.

خسر فريق فولهام أربعاً من آخر ست مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أقصى نادي ساوثهامبتون، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (Sky Bet Championship)، فريق ماركو سيلفا من كأس الاتحاد الإنجليزي (Emirates FA Cup) في نهاية الأسبوع الماضي.

لكن إيوبي متفائل بأنهم سيغيرون الأمور قبل نهاية الحملة.

قال إيوبي في مدونته المرئية على يوتيوب: "استمروا في التحلي بالإيجابية، واستمروا في التمتع بالحيوية. أحاول دائماً أن أبقى إيجابياً مهما حدث".

"لم تكن النتائج في صالحنا، لكننا سنبقى متفائلين وسنواصل القتال. سنستمر حتى نهاية الموسم، وسنبذل قصارى جهدنا."

سيخوض فولهام مباراة خارج أرضه أمام نوتنغهام فورست يوم السبت.



