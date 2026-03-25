إيوبي مدرج في القائمة السوداء لكرة القدم لعام 2026

أفادت التقارير أن لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، أليكس إيوبي، قد أُدرج اسمه في القائمة السوداء لكرة القدم لعام 2026. Completesports.com.

تحتفي قائمة كرة القدم السوداء بأكثر الشخصيات السوداء تأثيراً في كرة القدم البريطانية.

تم تكريم نجم فولهام في القائمة المرموقة لعمله في خدمة المجتمع من خلال مبادرته "مشروع 17".

اقرأ أيضا:وزن جينك كولينز سور سيل

تحتفي قائمة كرة القدم السوداء، التي تحظى بتأييد الدوري الإنجليزي الممتاز، بالأشخاص ذوي الأصول الأفريقية والكاريبية الذين يعملون في اللعبة، سواء داخل الملعب أو خارجه.

تأسس حدث القائمة السوداء لكرة القدم في عام 2008 على يد ليون مان الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية ورودني هيندز، وهو حدث سنوي يسلط الضوء على أولئك الذين يلهمون الجيل القادم للتفكير في العمل في هذه الرياضة.

سيتم تكريم إيوبي وزملائه الحاصلين على الجائزة في حفل تكريمي في وستمنستر يوم الثلاثاء 14 أبريل.

يتواجد نجم أرسنال السابق حالياً في معسكر تدريبي مع منتخب النسور الخضراء استعداداً لمبارياتهم الودية الدولية ضد إيران والأردن.



