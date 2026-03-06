إيوبي مرشح لجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير من نادي فولهام

تم ترشيح أليكس إيوبي لجائزة هدف الشهر لنادي فولهام لشهر فبراير. Completesports.com التقارير.

تم ترشيح إيوبي لجائزة أفضل هدف عن هدفه الرائع في فوز فولهام المثير 3-1 على سندرلاند في ملعب النور.

تلقى اللاعب النيجيري الدولي تمريرة من هاري ويلسون في الدقيقة 85، وسدد الكرة بهدوء متجاوزاً حارس مرمى سندرلاند.

سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً حتى الآن أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

فاز إيوبي بالجائزة الفردية آخر مرة في فبراير 2024.

راؤول خيمينيز، كيفن، جوناه كوسي-أساري، هاريسون ريد، آنا غراي، وماكولي زيبا هم اللاعبون الآخرون المرشحون للجائزة.

بإمكان المشجعين التصويت لهدف من اختيارهم على الموقع الرسمي للنادي.

