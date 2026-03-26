إيوبي مرشح لجائزة أفضل لاعب في شهر مارس من الدوري الإنجليزي الممتاز

تم ترشيح أليكس إيوبي لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر مارس. Completesports.com التقارير.

سيتنافس إيوبي مع ستة لاعبين آخرين على الجائزة، بمن فيهم قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، ولاعب نوتنغهام فورست مورغان جيبس ​​وايت، وحارس مرمى أرسنال ديفيد رايا.

ومن بين اللاعبين الآخرين المرشحين للجائزة الفردية: لاعب خط وسط إيفرتون جيمس غارنر، وجناح نيوكاسل يونايتد أنتوني غوردون، وداني ويلبيك لاعب برايتون.

كان إيوبي أحد أفضل اللاعبين أداءً في فريق فولهام خلال الشهر قيد المراجعة، حيث سجل هدفاً واحداً في أربع مباريات بالدوري.

استحق لاعب خط الوسط متعدد الاستخدامات الترشيح بفضل أدائه الرائع ضد توتنهام هوتسبير ونوتنغهام فورست وبيرنلي.

سجل اللاعب النيجيري الدولي هدفاً مذهلاً في فوز فولهام على أرضه بنتيجة 2-1 على منافسه اللندني، توتنهام هوتسبير.

أمام المشجعين حتى يوم الاثنين 30 مارس للتصويت لاختيار لاعبهم المفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الشهر. موقع EA SPORTS الإلكتروني.

سيتم دمج الأصوات مع اختيارات لجنة من الخبراء لتحديد الفائز، والذي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل.

بقلم أديبوي أموسو



