إيوبي يسجل مجدداً ليقود فولهام للفوز على توتنهام المتعثر

سجل أليكس إيوبي هدفاً ليقود فولهام للفوز على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافن كوتيدج يوم الأحد.

سجل إيوبي الآن في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل هدفاً في فوز فريقه 3-1 على سندرلاند خارج أرضه في نهاية الأسبوع الماضي.

منح هاري ويلسون التقدم لفولهام في الدقيقة السابعة قبل أن يضاعف إيوبي النتيجة في الدقيقة 34.

قلص اللاعب البرازيلي الدولي ريتشارليسون الفارق بهدف لصالح توتنهام، لكن ذلك لم يكن كافياً.

ويعني هذا الفوز أن فولهام يحتل الآن المركز التاسع برصيد 40 نقطة في جدول الدوري.

كما شارك مع فولهام كل من كالفين باسي، الذي لعب لمدة 90 دقيقة، وصامويل تشوكويزي الذي دخل بديلاً في الدقيقة 72. وتم استبدال إيوبي في الدقيقة 90.



