إيوبي يسجل ويصنع هدفاً ليقود فولهام للفوز على سندرلاند وإنهاء سلسلة الهزائم

سجل أليكس إيوبي هدفاً وقدم تمريرة حاسمة أيضاً ليقود فولهام للفوز على سندرلاند 3-1 في ملعب النور ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

كما شارك كالفين باسي في المباراة، بينما لم يلعب صامويل تشوكويزي بسبب الإصابة.

ويعني هذا الفوز أن فولهام ينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية ليصعد إلى المركز العاشر، ويحل محل نيوكاسل في النصف العلوي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما بالنسبة لسندرلاند، فهم يحتلون المركز الثاني عشر المريح، ومن المؤكد أنهم ضمنوا بالفعل مكانهم في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.

كان فريق ريجيس لو بريس في سلسلة انتصارات متتالية بلغت 12 مباراة على ملعب النور حتى زاره ليفربول قبل أسبوعين، والآن تعرض لهزيمة ثانية على أرضه في مباراتين متتاليتين.

اقرأ أيضا: تركيا: أونواتشو يسجل في المباراة السادسة على التوالي ليقود طرابزون سبور للفوز على غازي عنتاب خارج أرضه

استفاد راؤول خيمينيز من هدف فولهام، حيث سدد برأسه ركنية إيوبي متجاوزاً روبن روفس، دون أي رقابة، قبل أن يسجل ركلة جزاء هادئة - حصل عليها باسي بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد - بعد سبع دقائق من الهدف الافتتاحي.

بدا أن هذين الهدفين سيمنحان فولهام النقاط الثلاث كاملة قبل أن يمنح تدخل ريان سيسينيون الأخرق إنزو لو في فرصة للتسجيل من نقطة الجزاء، وقد فعل ذلك بشكل حاسم.

لكن هذا التحسن لم يقدم سوى بصيص أمل، حيث سجل إيوبي الهدف الثالث لفولهام من هجمة مرتدة بعد ذلك بوقت قصير.

تم تصميم الهجمة المرتدة من قبل هاري ويلسون المتألق، وأنهى إيوبي الهجمة بشكل رائع من زاوية ضيقة، وهي المرة الثالثة فقط في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز التي يسجل فيها ويصنع هدفًا في نفس المباراة.

بقلم جيمس أغبيريبي



