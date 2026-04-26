جاكسون سيعود إلى تشيلسي في الصيف

رفض بايرن ميونخ، أحد عمالقة الدوري الألماني، فرصة التعاقد مع مهاجم تشيلسي، نيكولاس جاكسون، بشكل نهائي في نهاية الموسم.

قال خبير الانتقالات الأوروبية فابريزيو رومانو، في منشور على حسابه X، إن جاكسون سيعود إلى تشيلسي في يونيو لأن بايرن ميونيخ لن يفعل بند خيار الشراء البالغ 65 مليون يورو في صفقة إعارته.

ونتيجة لذلك، سيقوم تشيلسي وممثلو جاكسون بتقييم مستقبل اللاعب الدولي السنغالي مع إمكانية انتقاله مجدداً في الصيف.

انضم جاكسون إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من تشيلسي الصيف الماضي، حيث لم يكن ضمن خطط المدرب السابق إنزو ماريسكا للموسم الحالي.

ومع ذلك، قد ينتهي الأمر بجاكسون باللعب مع تشيلسي في الموسم المقبل عند تعيين مدير فني دائم جديد.

ترك ماريسكا منصبه كمدرب لتشيلسي قبل بضعة أشهر وحل محله ليام روزينيور، الذي تم فصله مؤخراً.

منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، لم يسجل جاكسون سوى سبعة أهداف في 20 مباراة في الدوري الألماني.

لعب جاكسون مع كاسا سبورتس في السنغال قبل انضمامه إلى فياريال في عام 2019. وبعد إعارته إلى ميراندا في دوري الدرجة الثانية، شق طريقه في الفريق الرديف وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري الإسباني في عام 2021.

في عام 2023، وقع عقداً لمدة ثماني سنوات مع تشيلسي مقابل رسوم بلغت 32 مليون جنيه إسترليني.

لقد ساعد تشيلسي على الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم وكذلك كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

كما فاز بلقب الدوري الألماني هذا الموسم مع بايرن ميونيخ.



