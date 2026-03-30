جواو بيدرو يختار أعظم منتخب وطني في العالم

أعلن جواو بيدرو، نجم تشيلسي ومهاجمه، أن منتخب بلاده البرازيل هو أعظم منتخب وطني في العالم.

ستشارك البرازيل للمرة الثالثة والعشرين في بطولة كأس العالم لكرة القدم لهذا العام التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

منذ ظهورها الأول في النسخة الأولى عام 1930، ظلت البرازيل الدولة الوحيدة التي لم تغب عن أي نسخة حتى الآن.

كما يحمل منتخب السيليساو الرقم القياسي لأكبر عدد من مرات الفوز بلقب كأس العالم (خمس مرات)، وسيسعى لتحقيق أول لقب له منذ بطولة كوريا/اليابان 2002.

ويتطلع بيدرو إلى بطولة 2026، ويعتقد أن الضغط الناتج عن عدم الفوز بكأس العالم منذ 24 عامًا يمنع بعض المهاجمين النجوم من إظهار إمكاناتهم الحقيقية.

لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً يعتقد أن التشكيلة الحالية تضم مهاجمين يمكن مقارنتهم بأمثال رونالدو وروماريو ورونالدينيو.

"في الماضي كان لدينا رونالدو، رونالدينيو، روماريو، ولكن إذا نظرت إلى كرة القدم اليوم، ستجد أن البرازيل لديها لاعبين من هذا القبيل"، هكذا نُقل عنه في ESPN.

"هناك فيني في ريال مدريد، ورافينيا في برشلونة، وأنا وإستيفاو في تشيلسي، وأندريه أيضاً. جميعهم يلعبون لأندية كبيرة."

"الأمر المزعج هو أن البرازيل لم تفز بكأس العالم منذ فترة طويلة. نحن أعظم منتخب وطني في العالم، وعندما لا تحقق الفوز لفترة طويلة، يتراكم هذا الضغط."



