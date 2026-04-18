قد يُقام نزال جوشوا وفيوري في نوفمبر - هيرن

كشف منظم مباريات الملاكمة البريطاني إيدي هيرن أن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا قد يواجه تايسون فيوري في نوفمبر 2026 في الرياض، المملكة العربية السعودية.



يخوض كلا المقاتلين مفاوضات لخوض مواجهة طال انتظارها بعد فوز فيوري على أرسلانبيك محمودوف في عودته إلى الحلبة.



ومع ذلك، من المتوقع أن يخوض جوشوا نزالاً "تحضيرياً" أو مؤقتاً في يوليو 2026 قبل مواجهة فيوري، وذلك بسبب فترة عدم النشاط والعودة من حادث سيارة في نيجيريا.



تجدر الإشارة إلى أن آخر نزال خاضه هذا الملاكم البالغ من العمر 36 عاماً كان في ديسمبر، حيث أطاح بجيك بول بالضربة القاضية في ست جولات.



تحدث مع مشهد الملاكمةصرح هيرن بأن جوشوا ينتظر موافقة الأطباء للعودة إلى التدريب بدوام كامل.

قال هيرن: "تعليماتي [من جوشوا] هي 'أقيموا النزال [ضد فيوري]'".



نعلم جميعاً أنه في وقت قريب من نزال جيك بول، كان النزال شبه محسوم. كنا سنخوض نزالاً في مارس [كمباراة تحضيرية] ونواجه [فيوري] في أغسطس. ولكن مع كل ما حدث، كان وقتاً عصيباً للغاية، وتأجلت تلك الخطة.



"الخطة نفسها لا تزال قائمة. العرض الذي تلقيناه من [تركي الشيخ] هو خوض نزال في يوليو ومواجهة تايسون فيوري في نوفمبر تقريبًا. نحن مستعدون لذلك."



علينا التأكد من التوقيت. السبت الأخير من شهر يوليو يفصلنا عنه 14 أسبوعًا. يجب أن نكون على أتم الاستعداد بدنيًا للعودة إلى التدريب بدوام كامل، وإلى النزالات، وهو أمر مختلف تمامًا عن التدريب على جهاز المشي. هذا تدريب مكثف بدوام كامل.



"نعتقد أننا سنحصل على الضوء الأخضر للقيام بذلك لأن 'إيه جيه' يشعر بأنه مستعد."



"إذا فعلنا ذلك، وأحكمنا إغلاق كل شيء، فأنا على ثقة تامة بأن هذه المعركة ستحدث."



