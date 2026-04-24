مفاوضات نزال جوشوا وفيوري في مراحلها النهائية – هيرن

كشف منظم مباريات الملاكمة البريطاني إيدي هيرن أن المفاوضات في مراحلها النهائية لإقامة نزال ضخم في الوزن الثقيل بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في وقت لاحق من هذا العام.



كل من جوشوا وفيوري بطلان سابقان للوزن الثقيل مرتين، لكنهما لم يتواجها قط رغم سنوات من المناوشات بينهما. اقتربا من نزال في عام 2021، والذي لم يتم في نهاية المطاف، وكان من المقرر أن يكون على اللقب الموحد.



تحدث مع تلفزيون اي اف الصرح هيرن بأنه يتوقع أن يقام النزال في لندن.



"سيكون لدينا عقد، ولم نوقع عقدًا بعد، لكننا نتفاوض على النقاط النهائية في اتفاقية للعودة إلى الحلبة في يوليو (ثم) مواجهة تايسون فيوري"، صرح هيرن لقناة iFL TV.

بمجرد توقيعنا على هذا الاتفاق، سيتولى (تركيا) تنظيم النزال. أما نحن (ماتشروم) فسنتولى الترويج لنزال يوليو. وأعتقد أن نزال نوفمبر، أو أياً كان موعده، سيتولى سيلا الترويج له.



"أنا وإيه جيه وتايسون فيوري، سيكون لدينا عقد حيث يقوم (الشيخ) بتمويل النزال بشكل أساسي. الأمر متروك له فيما يتعلق بالتفاصيل."



"الآن، هو أيضاً يريد أن يصنع التاريخ. لن يقيم النزال في مكان عشوائي. يريد أن يُقدّم هذا النزال للجماهير ما هو عليه فعلاً - وهو أكبر نزال في تاريخ بلادنا. آمل أن يُقام النزال في المملكة المتحدة."



