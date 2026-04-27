جوشوا يوقع عقدًا لمواجهة فيوري

أعلن إيدي هيرن، بحسب ما أفادت به بي بي سي سبورت، أن أنتوني جوشوا قد وقع صفقة لمواجهة بطل العالم السابق للوزن الثقيل تايسون فيوري.

سيخوض جوشوا، الذي لم يقاتل منذ أن كان راكباً في حادث سيارة مميت في ديسمبر، أول نزال عودة له ضد كريستيان برينغا في الرياض، المملكة العربية السعودية، في 25 يوليو.

لقد حمل فيوري وجوشوا - وكلاهما بطلان للعالم مرتين - الملاكمة البريطانية على الساحة العالمية لأكثر من عقد من الزمان، ومع ذلك، وعلى الرغم من سنوات من المفاوضات والبدايات الخاطئة، لم يتحقق النزال أبداً.

لكن المروج هيرن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن النزال الذي طال انتظاره قد تم "توقيعه وختمه وتسليمه".

قال جوشوا عن النزال: "كما قلت، سيحصل صاحب العقار على إيجاره. هذا أمر مؤكد".

يجب على جوشوا، البالغ من العمر 36 عامًا، أولاً أن يتجاوز الملاكم الألباني غير المعروف برينغا، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يمتلك سجلًا حافلًا بـ 20 فوزًا، جميعها بالضربة القاضية، وخسارة واحدة.

كان آخر ظهور للمقاتل البريطاني في الحلبة ضد جيك بول في ديسمبر.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، تعرض سائق جوشوا لحادث تحطم في نيجيريا، مما أسفر عن مقتل اثنين من أعضاء فريق الملاكم.

قال جوشوا: "ليس سراً أنني استغرقت بعض الوقت لترسيخ مكانتي وإعادة بناء نفسي لأكون مستعداً للعودة إلى الحلبة، واليوم هو الخطوة التالية في تلك الرحلة".

لم يُعلن بعد عن موعد أو مكان إقامة نزال جوشوا ضد فيوري. وكان هيرن قد أشار سابقاً إلى إمكانية عرضه في نوفمبر على منصة البث العملاقة نتفليكس.

حضر جوشوا نزال عودة فيوري الأخير ضد أرسلانبيك محمودوف، وتلقى تحديًا من منافسه البريطاني فور فوزه السهل بقرار الحكام. حاول فيوري، البالغ من العمر 37 عامًا، استفزاز جوشوا للدخول إلى الحلبة، لكنه رفض.

بعد ذلك، قال فريق فيوري إنهم وقعوا على الجزء الخاص بهم من العقد وكانوا ينتظرون من جوشوا أن يفعل الشيء نفسه.

وأضاف جوشوا: "أتطلع إلى المنافسة واستئناف ما بدأته".



