جوشوا يرفض طلب فيوري بالقتال، مما يضع المواجهة المرتقبة في الوزن الثقيل في موضع شك.

رفض بطل العالم السابق في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا فرصة مواجهة تايسون فيوري.



صرح الملاكم البريطاني، الذي كان حاضراً في المدرجات لمشاهدة فيوري وهو يسحق أرسلانبيك محمودوف في مباراة من جانب واحد، بذلك في مقابلة مع نتفليكس.



تذكر أن فيوري كان قد تحدى جوشوا في البداية بعد فوزه الساحق على محمودوف في ملعب توتنهام هوتسبير.



وفي رده على ذلك، صرح جوشوا بأنه يركز أكثر على إصلاح حياته بعد حادث السيارة الذي وقع في ديسمبر والذي أودى بحياة صديقيه سينا ​​غامي ولطيف أيوديل.

قال جوشوا في مقابلة مع نتفليكس: "سأكون صريحاً تماماً. هناك مفاوضات يجب خوضها. لقد جلست على هذه الطاولة مرات عديدة. لست هنا لأسعى وراء الشهرة. سيتم إرسال العقود، وعلى الأرجح سأكون في الحلبة معه في النزال القادم."

هو من اعتزل. أنا في هذا المجال منذ 13 عاماً، ولم أعتزل قط. أنا من ينظم النزالات الكبيرة، هذا ما قلته له. إنه يعمل لدي.



أعرف ما هي وظيفتي، لكن هناك أمور حقيقية تحدث في حياتي. أنا من يدير اللعبة، أنا مقاتل شرس وقوي للغاية. عندما أضرب فيوري، سأؤذيه بشدة.



"يجب أن آخذ دقيقة وأفعل ما هو الأفضل لي. أنا بصدد ترتيب بعض الأمور لإخوتي وعائلاتهم."



لقد كنت هنا معه مليون مرة من قبل. لأكون صريحاً معك الآن، طالما لم نكن في الحلبة، فلا يوجد قتال بيننا. لقد كنت هنا ثلاث أو أربع مرات من قبل مع ديونتاي وايلدر وفيوري.



