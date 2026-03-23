كيبا ليس جيدًا بما يكفي لكرة القدم على أعلى مستوى - كاراجر ينتقد بشدة بعد خطأه في نهائي كأس كاراباو

قرار جيمي كاراجر وميكيل أرتيتا بإشراك كيبا أريزابالاغا بدلاً من ديفيد رايا في هزيمة أرسنال في نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي.

شارك أريزابالاغا مع أرسنال في مسابقات الكأس المحلية هذا الموسم، وواصل أرتيتا وضع ثقته في حارس مرمى تشيلسي السابق لمباراة نهائي يوم الأحد على ملعب ويمبلي.

لكن القرار ارتد على أرتيتا، الذي شاهد أريزابالاغا وهو يرتكب خطأً فادحاً ليمنح نيكو أورايلي هدف الافتتاح عند الدقيقة 60.

كان فريق أرسنال هو الفريق الأفضل بشكل طفيف في الشوط الأول وكاد أن يتقدم في النتيجة عن طريق كاي هافرتز الذي تصدى له حارس مرمى مانشستر سيتي الاحتياطي جيمس ترافورد.

لكن فريق بيب غوارديولا سيطر على مجريات الشوط الثاني، وسجل أورايلي هدفين في أربع دقائق ليصدم متصدري الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصف كاراجر خطأ أريزابالاغا بأنه "صدمة مطلقة" وانتقد قرار أرتيتا بعدم إشراك حارس المرمى الأساسي رايا في المباراة النهائية.

"لقد قدم حارس المرمى أداءً كارثياً كما فعل في نهائيات كأس أخرى"، هكذا صرح أسطورة ليفربول والمدافع الإنجليزي السابق كاراجر لشبكة سكاي سبورتس (عبر مترو).

"عندما رأينا الهدف لأول مرة قلت: "أشعر بالأسف على هذا الشاب"، لأن الجميع يعرف ما مر به في النهائيات السابقة مع تشيلسي.

"لكن لدي آراء قوية بشأن وضع حارس المرمى، ولا يعجبني ذلك على الرغم من أنني أستطيع فهمه في بعض الحالات."

اقرأ أيضا: نهائي كأس كاراباو: أسطورة النسور الخضراء يُسمّي ثلاثة من نجوم مانشستر سيتي المسؤولين عن الفوز الساحق على أرسنال

لكن ميكيل أرتيتا لا يدين لكيبا بأي شيء، بل يدين لجماهير أرسنال بأفضل فرصة ممكنة للفوز بلقب خلال ست سنوات. لقد فازوا بلقب واحد فقط خلال تسع سنوات.

"يأتي حارس المرمى إلى النادي لأنه يعلم أنه الخيار الثاني. صحيح أنه يستطيع اللعب في الأدوار التمهيدية، لكن عندما يتعلق الأمر بالنهائي، يجب أن يتغير ذلك، بالنسبة لي، لأنهم لم يفوزوا بما يكفي من الألقاب، وهذا الفريق بحاجة إلى تحقيق الفوز."

"ميكيل أرتيتا مدين للجماهير أكثر مما هو مدين لكيبا. أما بالنسبة لمانشستر سيتي، فالفرق يكمن في أن بيب غوارديولا مدين لجيمس ترافورد."

"لقد أحضر ترافورد الصيف الماضي ليكون الحارس الأول، لكنه لم يعتقد أنه جيد بما فيه الكفاية، ثم تعاقد مع دوناروما، الأمر الذي لم يكن سهلاً على الشاب."

"كما أنهم فازوا بأربعة من هذه الكؤوس، لذا فإن الضغط على مانشستر سيتي اليوم لم يكن مماثلاً للضغط على أرسنال."

"قد يذكر الناس [كاويمهين] كيليهر في ليفربول أيضًا، لكن السبب في حصوله على الكثير من الفرص ومشاركته في المباريات النهائية هو أن ليفربول كان حريصًا على الاحتفاظ به، ولم يرغبوا في خسارته."

"هذا ليس هو الحال مع كيبا، فقد وقّع العقد وهو يعلم أنه سيكون الخيار الثاني وأنه ليس جيدًا بما يكفي للمستوى الأعلى، وقد رأينا ذلك في تشيلسي."



