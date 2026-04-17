كلوب وبوتشيتينو يتنافسان على تدريب ريال مدريد

يُعتبر يورغن كلوب وماوريسيو بوتشيتينو من المرشحين لتولي منصب المدير الفني القادم لريال مدريد في حال إقالة النادي الإسباني العملاق لألفارو أربيلوا.

خرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ يوم الأربعاء، ويتأخر بفارق تسع نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني. أصبح أحد الألقاب الكبرى بعيد المنال، وتضاءلت فرصهم في الفوز باللقب الآخر.

بحسب صحيفة ديلي ميل، يُعجب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بكلٍ من كلوب وبوتشيتينو. يشغل كلوب، المدرب السابق لليفربول، حاليًا منصبًا رفيعًا في مجموعة ريد بول، بينما سيقود بوتشيتينو، الذي سبق له تدريب توتنهام وتشيلسي وباريس سان جيرمان، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم هذا الصيف.

إن سجل كلوب الحافل وشخصيته الجذابة تجعله مرشحاً مثالياً لريال مدريد، لكن هناك شكوك حول ما إذا كان الألماني يريد العودة إلى مقاعد البدلاء بعد.

غادر ليفربول في نهاية موسم 2023-24، ولم يُبدِ رغبة تُذكر في العودة إلى نمط الحياة المليء بالضغوط. مع ذلك، قد يكون من الصعب رفض فرصة تدريب أحد أعرق أندية العالم.

في غضون ذلك، من المرجح أن يكون بوتشيتينو ضمن عدة قوائم المرشحين إذا غادر منصبه في الولايات المتحدة. وقد أبدى بيريز اهتماماً ببوتشيتينو مرتين من قبل، مرة عندما كان مدرباً لتوتنهام ومرة ​​أخرى عندما كان مدرباً لباريس سان جيرمان.



