كوناتي تتعرض للإساءة العنصرية

أفادت بي بي سي سبورت أن نادي ليفربول أعرب عن "صدمته واشمئزازه" من الإساءات العنصرية الموجهة إلى المدافع إبراهيما كوناتي على وسائل التواصل الاجتماعي.

شارك اللاعب الدولي الفرنسي في التحام مع مهاجم غلطة سراي فيكتور أوسيمين خلال الشوط الأول من فوز ليفربول 4-0 في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء.

تم استبدال أوسيمين في الشوط الأول، وكشف الفريق التركي لاحقاً أنه أصيب بكسر في ساعده.

وقد أدى ذلك إلى تعرض كوناتي لإساءات عنصرية عبر الإنترنت، وهو ما وصفه نادي ليفربول بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وقال النادي يوم الجمعة: "إنه عمل لا إنساني وجبان ومتجذر في الكراهية".

"لا مكان للعنصرية في كرة القدم، ولا مكان لها في المجتمع، ولا مكان لها في أي مكان - سواء عبر الإنترنت أو خارجه."

"لاعبونا ليسوا أهدافاً. إنهم بشر. إن الإساءة التي لا تزال موجهة ضد اللاعبين، والتي غالباً ما تكون مخفية وراء حسابات مجهولة، هي وصمة عار على اللعبة وعلى المنصات التي تسمح باستمرارها."

وقال النادي إنه يقدم لكوناتي "دعمه الكامل" ويعمل مع السلطات المختصة لتحديد المسؤولين.

أكدت الشرطة الشهر الماضي أنها تجري تحقيقاً بعد تعرض أربعة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز لإساءات عنصرية عبر الإنترنت في عطلة نهاية أسبوع واحدة.

بدا أن أوسيمين قد سقط بشكل غير طبيعي بعد تدخل مع كوناتي في الدقيقة الثامنة، لكنه استمر في اللعب حتى تم استبداله بليروي ساني في الاستراحة.

اشتكى أوكان بوروك، مدرب غلطة سراي، من قرارات الحكم باويل راتشكوفسكي عقب إصابة المهاجم النيجيري.

وقال بوروك: "بالنظر إلى مركز أوسيمين، رأينا أن كوناتي كان قادراً على ارتكاب هذه الأخطاء بسهولة بالغة، وكان بإمكانه بسهولة تطبيق أي نوع من الأخطاء".

اقرأ أيضا: ليفربول "أبطال سيئون" - أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد بشدة

"بينما كنا نتوقع أفضل حكم في العالم، ربما أدار المباراة أحد أسوأ الحكام."

فاز ليفربول في مباراة دور الـ16 بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، وسيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان في ربع النهائي الشهر المقبل.

دعا النادي شركات التواصل الاجتماعي إلى "تحمل المسؤولية والتحرك الآن" لمنع توجيه الإساءات العنصرية إلى اللاعبين عبر الإنترنت.

وقال ليفربول: "تمتلك هذه المنصات القوة والتكنولوجيا والموارد اللازمة لمنع هذا الانتهاك، ومع ذلك فإنها تفشل في كثير من الأحيان في القيام بذلك".

"إن السماح للكراهية العنصرية بالانتشار دون رادع هو خيار - وهو خيار يستمر في إلحاق الضرر باللاعبين والعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء اللعبة."

"لا يمكن السماح للوضع الحالي بالاستمرار. يجب مواجهته وتحديه والقضاء عليه – ليس غداً، بل الآن."



