كباكور: من المؤسف أن منتخب النسور فشل في التأهل لكأس العالم 2026

أعرب اللاعب الدولي النيجيري السابق موسى كباكور عن خيبة أمله من فشل منتخب النسور الخضراء في التأهل لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.



فشلت نيجيريا في التأهل للبطولة الكبرى لكرة القدم بعد خسارتها أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مباراة فاصلة أفريقية حاسمة في الرباط، المغرب، في 16 نوفمبر 2025، بعد التعادل 1-1.



إلى جانب ذلك، رفضت الفيفا الاحتجاجات اللاحقة التي قدمها الاتحاد النيجيري لكرة القدم بشأن أهلية لاعبي جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب أخطاء إجرائية، مما يؤكد غياب نيجيريا عن البطولة الثانية على التوالي.

تحدث مع كرة القدم في أفريقيالكن كباكور، الذي أيد خطوة الاتحاد النيجيري لكرة القدم بالطعن في قرار الفيفا، قال إنه يشعر بخيبة أمل عميقة تجاه النسور.



وقال: "من المؤسف أننا فشلنا في التأهل لكأس العالم، ومثل معظم النيجيريين، أشعر بخيبة أمل كبيرة".



هذه هي البطولة الثانية على التوالي التي نفشل في التأهل لها، وبالنسبة لبلد مثل نيجيريا، فهذا ليس في صالح كرة القدم لدينا. أعلم أن الكثيرين سيستاؤون من الاتحاد النيجيري لكرة القدم بسبب الاحتجاج، لكن كرة القدم تُمارس داخل الملعب وخارجه. هناك أيضاً جانب سياسي في اللعبة، لذا يجب أن نكون قادرين على الفصل بين الأمرين.



"نعم، يحق لنا أن نغضب لعدم تأهلنا، ولكن إذا كانت هناك ثغرة قانونية أو خالف خصومنا القواعد، فعلينا استكشافها. إذا كان الاتحاد النيجيري لكرة القدم يعتقد أن لديه قضية ويريد الطعن في قرار الفيفا، فلماذا لا؟ مع ذلك، كان من الممكن تجنب كل هذا لو أننا أدينا واجبنا على أرض الملعب"، هكذا اختتم حديثه.



