كروس: لماذا لن يفوز أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

يعتقد توني كروس، أسطورة ريال مدريد، أنه سيكون من الصعب على أتلتيكو مدريد الفوز بدوري أبطال أوروبا إذا فشل الفريق في تغيير أسلوب لعبه.



أعلن كروس ذلك على خلفية تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي البطولة بعد إقصاء برشلونة بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين في ربع النهائي.



تحدث مع DAZNصرح كروس بأنه لا يعتقد أن أتلتيكو مدريد سيفوز بدوري أبطال أوروبا.

"هذا مجرد رأي شخصي، لكنني أعتقد أن أتلتيكو مدريد لن يفوز بدوري أبطال أوروبا. هناك فرق في البطولة تلعب بشكل أفضل منهم."



"أعتقد أن برشلونة كان الفريق الأفضل، ولكن عندما تقضي الكثير من الوقت مع لاعب أقل، يصبح الأمر صعباً للغاية."



"أتلتيكو يعرف دائماً كيف يدافع عن النتيجة بشكل جيد للغاية، ومع الأفضلية التي حققها في مباراة الذهاب، بالإضافة إلى الطرد، كان لديهم أفضلية كبيرة للتأهل إلى الدور نصف النهائي."



"دفاع برشلونة مكشوف للغاية. حدث ذلك لهم العام الماضي أمام إنتر ميلان، وهذا العام أمام أتلتيكو مدريد. وكما قلت سابقاً، إذا لم يغيروا أسلوب لعبهم، فلن يفوزوا بدوري أبطال أوروبا."

