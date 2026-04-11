الدوري الإسباني: أدامز يسجل هدفاً، ولوكمان يدخل بديلاً، وإشبيلية تتفوق على أتلتيكو مدريد

سجل مهاجم منتخب نيجيريا، أكور أدامز، هدفاً ليقود فريقه إشبيلية للفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في مباراة الدوري الإسباني التي أقيمت يوم السبت.



سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته الخامسة والعشرين، سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة مع إشبيلية في الموسم الحالي.



افتتح أدامز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، وسط فرحة عارمة من جماهير الفريق المضيف. وتم استبداله في الدقيقة التسعين بباتيستا ميندي.



لكن بونار عادل النتيجة للضيوف في الدقيقة 38 بتسديدة أرضية منخفضة.

من جهة أخرى، دخل أديمولا لوكمان كبديل لريان بلعيد في الشوط الثاني وكان له تأثير إيجابي في المباراة لصالح أتلتيكو مدريد.



كانت هذه المباراة السابعة للوكمان مع أتلتيكو مدريد، وقد سجل هدفين هذا الموسم.



استعاد الفريق المضيف تقدمه بنتيجة 2-1 في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق جوديلج.

باءت جميع محاولات أتلتيكو مدريد لتحقيق التعادل في الشوط الثاني بالفشل، حيث حصد إشبيلية النقاط الثلاث كاملة.



