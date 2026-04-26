الدوري الإسباني: دخول أدامز بديلاً واستبعاد إيجوك من التشكيلة الأساسية، وسقوط إشبيلية أمام أوساسونا

شارك مهاجم منتخب نيجيريا، أكور أدامز، في مباراة فريقه إشبيلية التي خسرها 2-1 أمام أوساسونا في الدوري الإسباني يوم الأحد.
سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته رقم 28، ثمانية أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في الموسم الحالي مع إشبيلية.
دخل أدامز بديلاً لأوسو في الدقيقة 86 ولم يكن لديه متسع من الوقت لإحداث تأثير إيجابي في المباراة.
من ناحية أخرى، كان مواطنه النيجيري، تشيديرا إيجوكي، على مقاعد البدلاء طوال التسعين دقيقة.
تقدم إشبيلية في الدقيقة 69 عن طريق موباي قبل أن يعادل غارسيا النتيجة لأوساسونا في الدقيقة 80 مما أسعد جماهير الفريق المضيف.
لكن الفريق المضيف حصد النقاط الثلاث كاملة في الدقيقة 99 بفضل رأسية رائعة من كاتينا.