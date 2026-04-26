الدوري الإسباني: دخول أدامز بديلاً واستبعاد إيجوك من التشكيلة الأساسية، وسقوط إشبيلية أمام أوساسونا

شارك مهاجم منتخب نيجيريا، أكور أدامز، في مباراة فريقه إشبيلية التي خسرها 2-1 أمام أوساسونا في الدوري الإسباني يوم الأحد.



سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته رقم 28، ثمانية أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في الموسم الحالي مع إشبيلية.



دخل أدامز بديلاً لأوسو في الدقيقة 86 ولم يكن لديه متسع من الوقت لإحداث تأثير إيجابي في المباراة.

من ناحية أخرى، كان مواطنه النيجيري، تشيديرا إيجوكي، على مقاعد البدلاء طوال التسعين دقيقة.



تقدم إشبيلية في الدقيقة 69 عن طريق موباي قبل أن يعادل غارسيا النتيجة لأوساسونا في الدقيقة 80 مما أسعد جماهير الفريق المضيف.



لكن الفريق المضيف حصد النقاط الثلاث كاملة في الدقيقة 99 بفضل رأسية رائعة من كاتينا.





نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet كاليفورنيا أوساسونا 4.47 1xbet X تعادل 4.42 1xbet FC برشلونة 1.768 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء نادي برشلونة -1.5 في 3 من آخر 4 مباريات ضد نادي برشلونة، خسر أوساسونا بفارق هدف واحد على الأقل. نادي برشلونة -0.5 في 3 من آخر 4 مباريات ضد نادي برشلونة، خسر أوساسونا بفارق هدف واحد على الأقل. نادي برشلونة -1.5 في 6 من آخر 10 مباريات خارج أرضه في لعبة LaLiga EA Sports، فاز نادي برشلونة بفارق هدف واحد على الأقل.



