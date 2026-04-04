الدوري الإسباني: لوكمان على مقاعد بدلاء برشلونة يتفوق على أتلتيكو مدريد

جلس جناح منتخب نيجيريا، أديمولا لوكمان، على مقاعد البدلاء طوال الـ 90 دقيقة، حيث خسر أتلتيكو مدريد 2-1 أمام برشلونة في مباراة الدوري الإسباني يوم السبت.



شارك اللاعب النيجيري الدولي في سبع مباريات وسجل هدفين مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

سجل جوليانو سيميوني وماركوس راشفورد أهداف الشوط الأول، وحصل كلا الفريقين على بطاقات حمراء قبل وبعد الاستراحة، لكن برشلونة حصل على فرصة ثانية بفضل تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).



صمد أصحاب الأرض حتى الدقيقة 87 عندما ارتدت الكرة من كتف روبرت ليفاندوفسكي لتسكن الشباك، مانحة برشلونة تقدماً بسبع نقاط في جدول الترتيب بعد خسارة ريال مدريد في وقت سابق من يوم السبت.



وتعني هذه الهزيمة أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 57 نقطة في ترتيب الدوري.

