الدوري الإسباني: استبدال لوكمان في مباراة أتلتيكو مدريد المثيرة بخمسة أهداف لريال سوسيداد

شارك جناح منتخب نيجيريا، أديمولا لوكمان، في مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد بنتيجة 3-2 في مباراة الدوري الإسباني التي أقيمت يوم السبت.



وقد سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته الرابعة في الموسم الحالي، هدفاً واحداً.



لم يحتج أصحاب الأرض سوى خمس دقائق لافتتاح التسجيل عندما حول ألكسندر سورلوث تمريرة خوسيه ماريا خيمينيز الرأسية من رمية تماس طويلة لجوليانو سيميوني إلى هدف، لكن ريال سوسيداد عادل النتيجة بعد أربع دقائق فقط عندما سدد كارلوس سولير الكرة بقوة في القائم القريب.

اقرأ أيضا:تركيا: أوسيمين يحرز هدف الفوز لغلطة سراي على بشكتاش



تمكن غونزاليس من إعادة أتلتيكو مدريد إلى المقدمة في الدقيقة 67 بعد أن سدد كرة مقوسة في المرمى إثر تمريرة رائعة بالكعب من أنطوان غريزمان، لكن هذه المرة لم يدم تقدمهم سوى 93 ثانية حيث لم يتمكن يان أوبلاك من صد تسديدة ميكيل أويارزابال من حافة منطقة الجزاء.



ومع ذلك، لم يكن من الممكن إهدار تقدم أتلتيكو الثالث في المباراة، حيث سدد غونزاليس رأسية قوية تجاوزت أليكس ريميرو من عرضية ماتيو روجيري الدقيقة في وقت متأخر من المباراة.



