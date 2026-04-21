    الدوري الإسباني: صادق ينهي صيامه التهديفي ويقود فالنسيا للتعادل مع مايوركا خارج أرضه

    جيمس أغبيريبي
    عمر صادق

    أنهى اللاعب الدولي النيجيري عمر صادق صيامه التهديفي، حيث ساعد هدفه فالنسيا على التعادل 1-1 مع مايوركا في مباراة الدوري الإسباني يوم الثلاثاء.

    قبل رحلة مايوركا، فشل صادق في التسجيل في آخر سبع مباريات له مع فالنسيا.

    يمتلك اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً الآن هدفين وتمريرتين حاسمتين في 14 مباراة مع فالنسيا في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم.

    دخل فالنسيا المباراة بعد أن تعرض للهزيمة في آخر مباراتين له.

    بدا أنهم على وشك التعرض لهزيمة أخرى بعد أن وضع سامو كوستا فريق مايوركا في المقدمة في الدقيقة 49.

    لكن في الدقيقة 67، عادل صادق النتيجة لفريقه، حيث سدد الكرة برأسه في الشباك الخالية من مسافة قريبة.

    وبهذا التعادل، يحتل فالنسيا المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة بعد 32 مباراة في ترتيب الدوري.


    جيمس أغبيريبي

    جيمس صانع محتوى رياضي ومحلل رياضي. كما غطى مباريات دولية لمنتخبي نيجيريا للرجال والسيدات. فيسبوك: James Agberebi

