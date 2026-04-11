الدوري الإسباني: صادق يفشل في التسجيل لسبع مباريات متتالية، وفالنسيا يخسر أمام إلتشي

شارك عمر صادق في المباراة وفشل مرة أخرى في هز الشباك حيث خسر فالنسيا 1-0 خارج أرضه أمام إلتشي، في الدوري الإسباني يوم الأحد.

لم يسجل صادق أي هدف في سبع مباريات متتالية مع فالنسيا.

تم استبدال اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية، في الدقيقة 61.

سجل لوكاس سيبيدا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 73، مما أدى إلى تعرض فالنسيا لهزيمتين متتاليتين.

وتعني هذه الخسارة أن فالنسيا لا يزال في المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة في جدول الدوري بعد 31 مباراة.

لم يسجل صادق سوى أربعة أهداف في جميع المسابقات (هدف واحد في الدوري الإسباني، وثلاثة أهداف في كأس الملك) هذا الموسم مع فالنسيا.



