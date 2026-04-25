الدوري الإسباني: صادق يسجل مجدداً ليساعد فالنسيا على العودة إلى سكة الانتصارات

سجل عمر صادق هدفاً آخر ليساعد فالنسيا على العودة إلى طريق الانتصارات بفوزه على جيرونا 2-1 في ملعب ميستايا في مباراة الدوري الإسباني يوم السبت.

قبل أربعة أيام فقط، سجل صادق هدفاً ليضمن التعادل 1-1 لفالنسيا خارج أرضه أمام مايوركا.

دخل فالنسيا المواجهة مع جيرونا بعد ثلاث مباريات متتالية دون فوز – هزيمتان وتعادل واحد.

بعد شوط أول سلبي، تمكن فالنسيا من كسر التعادل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق لارجي رامازاني.

بعد تسع دقائق من الهدف الافتتاحي، ضاعف فالنسيا تقدمه عن طريق صادق، الذي سجل هدفاً برأسه من عرضية من الجناح الأيسر.

لكن جيرونا قلص الفارق بهدف سجله جويل روكا في الدقيقة 63.



