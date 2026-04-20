    لاغوس تستضيف قرعة دوري الدرجة الرابعة الوطني في 24 أبريل

    أعلن الدوري الوطني النيجيري (NNL) أن القرعة الرسمية لتصفيات السوبر 4 لموسم 2025/2026 ستجرى في 24 أبريل 2026.

    ستقام مراسم القرعة في فندق ماريوت إيكجا، لاغوس، مما يمهد الطريق للمواجهة النهائية لموسم حافل بالإثارة.

    من المقرر أن تقام بطولة Super 4، التي ستحدد أبطال الموسم NNL، في الفترة من 1 مايو إلى 8 مايو في ملعب Remo Stars في إيكين، ولاية أوجون.

    وقد ضمنت فرق دوما يونايتد وإنتر لاغوس وسبورتينغ لاغوس بالفعل الصعود إلى الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم.

    حصل فريقا إنتر لاغوس وسبورتينغ لاغوس على التذاكر من مؤتمر NNL الجنوبي.

    حصل فريق دوما يونايتد على أحد المقاعد في المؤتمر الشمالي، بينما يتنافس فريقا رانشرز بيز وجيغاوا غولدن ستارز على المقعد المتبقي.

    فاز فريق Beyond Limits بلقب دوري NNL في الموسم الماضي.

