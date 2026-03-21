الدوري الإسباني: أدامز، إيجوك، وصادق يتنافسون على نقاط حاسمة

سيسعى أكور أدامز وشيديرا إيجوك إلى التفوق على صادق عمر عندما يستضيف إشبيلية فالنسيا في مباراة ضمن منافسات الدوري الإسباني مساء السبت، بحسب التقارير.

يتنافس كل من إشبيلية وفالنسيا على تجنب الهبوط في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم.

يفصل بين الفريقين نقطة واحدة فقط في ترتيب الدوري.

يحتل فالنسيا حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة من 28 مباراة، بينما يحتل إشبيلية المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة من نفس عدد المباريات.

اقرأ أيضا:الدوري الإسباني: لوكمان يستعد لمباراة ديربي مدريد

سيسعى الناديان بشدة لحصد النقاط الثلاث من المباراة.

سيقود آدامز هجوم إشبيلية على الرغم من فشله في التسجيل في الهزيمة 5-2 أمام برشلونة يوم الأحد الماضي في ملعب كامب نو الرياضي، وذلك في حال تساوي جميع الظروف.

سجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 23 مباراة بالدوري مع فريق روخيبلانكوس هذا الموسم.

ومن المتوقع أيضاً أن يقوم فريق إشبيلية بتقديم إيجوكي في المباراة.

سجل صادق هدفاً وصنع هدفين في 10 مباريات مع فالنسيا، ويأمل في زيادة هذا الرصيد أمام زملائه في المنتخب الوطني.

بقلم أديبوي أموسو



