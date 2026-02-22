الدوري الإسباني: أدامز يصنع هدف الفوز لإشبيلية على خيتافي

أفادت التقارير أن أكور آدامز قدّم تمريرة حاسمة في فوز إشبيلية خارج أرضه على خيتافي بنتيجة 1-0 يوم الأحد. Completesports.com.

أنهى هذا الفوز سلسلة إشبيلية التي استمرت لثلاث مباريات دون فوز في الدوري الإسباني الممتاز.

كان هذا الفوز الرابع لفريق روخيبلانكوس خارج أرضه هذا الموسم.

مرر أكور الكرة إلى جبريل سو ليسجل هدف الفوز بعد أربع دقائق من مرور ساعة من اللعب.

وقد سجل اللاعب النيجيري الدولي الآن أربع مساهمات في الأهداف في آخر ست مباريات له مع إشبيلية.

سجل أكور ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة بالدوري مع

ماتياس ألميدا هذا الموسم.

ارتقى إشبيلية إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، متقدماً بخمس نقاط عن منطقة الهبوط.

بقلم أديبوي أموسو



