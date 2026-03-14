الدوري الإسباني: لوكمان يشارك كبديل في فوز أتلتيكو مدريد على خيتافي

شارك أديمولا لوكمان كبديل في فوز أتلتيكو مدريد على خيتافي الذي لعب بعشرة لاعبين في ملعب متروبوليتانو يوم السبت.

منح ناهويل مولينا التقدم لأتلتيكو مدريد بعد ثماني دقائق.

تقلص عدد لاعبي خيتافي إلى 10 لاعبين بعد طرد عبد الأبقار في الدقيقة 55.

دخل لوكمان بديلاً لثياجو ألمادا في الدقيقة 69.

فشل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في التسجيل في ست مباريات متتالية مع فريق دييغو سيميوني.

سجل هذا الجناح الماهر هدفاً واحداً في ست مباريات خاضها مع أتلتيكو مدريد في الدوري.

خسر أتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات له في جميع المسابقات.



