الدوري الإسباني: لوكمان يستعد لمباراة ديربي مدريد

من المقرر أن يشارك أديمولا لوكمان في أول ديربي له في مدريد، حيث يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على ملعب سانتياغو برنابيو لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد، بحسب التقارير. Completesports.com.

سيكون لوكمان، الذي انضم إلى أتلتيكو قادماً من نادي أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حريصاً على إحداث تأثير إيجابي في المباراة.

سرعان ما تأقلم اللاعب الدولي النيجيري مع الحياة في ملعب ويمبلي، وحظي بإشادة واسعة لأدائه في الأشهر الأولى له مع النادي.

سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أربعة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة في جميع المسابقات مع فريق دييغو سيميوني.

خسر أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 أمام نادي توتنهام هوتسبير من الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، لكنه تأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.

يحتل فريق لوس كولتشونيروس حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 28 مباراة.

سيسعى ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، بشدة إلى حصد النقاط الثلاث كاملة من أجل الحفاظ على وتيرة المنافسة مع برشلونة متصدر الدوري.

بقلم أديبوي أموسو



