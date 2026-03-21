    الدوري الإسباني: لوكمان يستعد لمباراة ديربي مدريد

    أديبوي أموسو
    أديمولا لوكمان من أتلتيكو مدريد يحتفل بهدف خلال مباراة كأس الملك - ربع النهائي بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، إسبانيا، في 5 فبراير 2025.

    من المقرر أن يشارك أديمولا لوكمان في أول ديربي له في مدريد، حيث يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على ملعب سانتياغو برنابيو لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد، بحسب التقارير. Completesports.com.

    سيكون لوكمان، الذي انضم إلى أتلتيكو قادماً من نادي أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حريصاً على إحداث تأثير إيجابي في المباراة.

    سرعان ما تأقلم اللاعب الدولي النيجيري مع الحياة في ملعب ويمبلي، وحظي بإشادة واسعة لأدائه في الأشهر الأولى له مع النادي.

    سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أربعة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة في جميع المسابقات مع فريق دييغو سيميوني.

    خسر أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 أمام نادي توتنهام هوتسبير من الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، لكنه تأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.

    يحتل فريق لوس كولتشونيروس حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 28 مباراة.

    سيسعى ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، بشدة إلى حصد النقاط الثلاث كاملة من أجل الحفاظ على وتيرة المنافسة مع برشلونة متصدر الدوري.

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

