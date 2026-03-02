الدوري الإسباني: ريال مدريد يفشل في تقليص الفارق مع برشلونة بعد خسارته على أرضه أمام خيتافي

خسر ريال مدريد بعض النقاط لصالح برشلونة في سباق شرس على لقب الدوري الإسباني، حيث منح هدف مارتن ساتريانو في الشوط الأول خيتافي الفوز 1-0 على ملعب سانتياغو برنابيو مساء الاثنين.

سنحت لمدريد فرص كثيرة طوال الشوط الأول، وكان فينيسيوس وأردا غولر الأقرب إلى تسجيل الهدف الأول.

هذه الهزيمة تجعل ريال مدريد متأخراً بأربع نقاط عن برشلونة.

بعد أن كان ريال مدريد متأخراً بأربع نقاط عن برشلونة قبل انطلاق المباراة في ملعب البرنابيو، لم يضيع الوقت في البحث عن هدف الافتتاح - وكان بإمكانهم كسر التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، لولا أن فينيسيوس أرسل تسديدة مقوسة بعيدة عن الزاوية البعيدة.

صنع خيتافي فرصًا مبكرة خاصة به وكاد أن يسجل هدفًا مبكرًا مذهلاً، عندما أجبر ترينت ألكسندر-أرنولد تسديدة دييغو ريكو الطائرة عند القائم الخلفي على الخروج إلى ركنية.

واصل ريال مدريد ضغطه الهجومي وخلق عدداً من الفرص لفينيسيوس الذي تصدى ديفيد سوريا لإحدى محاولاته قبل أن ترتد عرضية فيديريكو فالفيردي أمامه مباشرة داخل منطقة الجزاء.

لكن أردا غولر هو من صنع أفضل فرصة لفريق لوس بلانكوس في الشوط، حيث راوغ وتجاوز مدافعين اثنين داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد تسديدة قوية، لكن تصدياً رائعاً من سوريا منع اللاعب التركي الدولي من التسجيل.

كان ريال مدريد محظوظاً بالاستمرار بوجود 11 لاعباً في الملعب عندما بدا أن أنطونيو روديجر قد ضرب ريكو بركبته في خده بعد مشادة بينهما؛ واختارت تقنية الفيديو المساعد عدم التدخل.

لسوء الحظ، تلقت آمالهم في مواكبة برشلونة ضربة قوية قبل الاستراحة مباشرة عندما أعاد ماورو أرامباري الكرة برأسه بعد تشتيت روديجر إلى منطقة الخطر ليسددها ساتريانو بقوة في المرمى، تاركاً تيبو كورتوا بلا فرصة للتصدي.

سعى أصحاب الأرض إلى تحقيق التعادل في الشوط الثاني لكنهم لم يتمكنوا من جعل ضغطهم يؤتي ثماره، حيث فشلت العديد من الركنيات التي نفذوها قرب الدقيقة الستين في تشكيل أي خطر حقيقي على دفاع خيتافي، كما سدد روديجر برأسه خارج المرمى عند القائم القريب قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة.

تفاقمت الأمور سوءاً في الوقت بدل الضائع عندما حصل فرانكو ماستانتونو على بطاقة حمراء مباشرة بسبب الاعتراض، وتلقى أدريان ليسو لاعب خيتافي بطاقة صفراء ثانية لاحقاً بينما أكمل كلا الفريقين الثواني الأخيرة بعشرة لاعبين.



