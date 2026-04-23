الدوري الإسباني: صادق يقود فالنسيا في سعيه للبقاء في الدوري.

أكد عمر صادق على ضرورة استمرار فالنسيا في الضغط حتى نهاية الموسم في سعيهم لتجنب الهبوط من الدوري الإسباني.

سجل صادق الهدف الذي منح فالنسيا نقطة في التعادل 1-1 مع ريال مايوركا مساء الثلاثاء.

يحتل فريق لوس تشي مركزاً متقدماً بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط في الدوري الإسباني، مع تبقي ست جولات من المباريات حتى نهاية الموسم.

سيستضيف فالنسيا فريق جيرونا في مباراته القادمة في الدوري يوم السبت.

قال صادق إن المباراة ستكون بمثابة نهائي كأس آخر لفالنسيا، تماماً مثل جميع مبارياتهم المتبقية هذا الموسم.

"الآن، علينا أن نواصل القتال. من الآن فصاعدًا، كل مباراة بالنسبة لنا هي بمثابة نهائي كأس لأننا سنبذل قصارى جهدنا"، هكذا أعلن.

"علينا أن نبذل قصارى جهدنا ضد جيرونا في ملعب ميستايا، وهو أمر صعب دائماً على خصومنا."

انضم صادق إلى فالنسيا في صفقة انتقال نهائية من ريال سوسيداد في يناير.

سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في 14 مباراة بالدوري مع فريق كارلوس كوربيران.

بقلم أديبوي أموسو



