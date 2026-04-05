الدوري الإسباني: صادق يصنع هدفاً في خسارة فالنسيا على أرضه أمام سيلتا فيغو

قدّم عمر صادق تمريرة حاسمة في خسارة فالنسيا على أرضه أمام سيلتا فيغو بنتيجة 3-2 في ملعب ميستايا يوم الأحد.

تم اختيار صادق ضمن قائمة البدلاء من قبل المدرب كارلوس كوربيران في المباراة.

دخل اللاعب النيجيري الدولي بديلاً لهوغو دورو بعد ثلاث دقائق من مرور ساعة من المباراة.

قام مهاجم رينجرز السابق بتمريرة حاسمة إلى غيدو رودريغيز ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع.

سجل صادق حتى الآن هدفاً واحداً وتمريرة حاسمة واحدة في 11 مباراة بالدوري مع فريق "الأسود والبيض".

انضم إلى فالنسيا في صفقة انتقال نهائية من ريال سوسيداد في يناير.

أمضى المهاجم النصف الثاني من موسم 2024/25 مع النادي.



