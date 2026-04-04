لامبارد يشيد بـ"جودة" أونيكا بعد أول هجمة له مع كوفنتري

أشاد فرانك لامبارد، مدرب فريق كوفنتري سيتي، بفرانك أونيكا بعد فوز فريقه المثير على أرضه أمام ديربي كاونتي.

افتتح أونيكا رصيده التهديفي مع فريق سكاي بلو في المباراة التي انتهت بفوزهم 3-2 على ملعب سي بي إس أرينا يوم الجمعة.

أبدى لامبارد إعجابه بالطريقة التي سجل بها لاعب خط الوسط هدفه، ووصفه بأنه لاعب يتمتع بتواضع كبير.

لامبارد يشيد بأونيكا

"إن العمل الذي يقوم به من أجل تسجيل الأهداف هو بالضبط ما كان يقوم به معنا، وهذا هو ما تعاقدنا معه من أجله، أي قطع الهجمات. لكن هناك المزيد في أدائه"، هكذا صرّح لامبارد. سكاي سبورتس.

اقرأ أيضا:البطولة: أونيكا يسجل أول هدف له مع كوفنتري سيتي

"الجانب البدني في لعبه شيء، وقدرته على اختراق دفاعات الخصم شيء آخر. لكنه يمتلك أيضاً مهارة التسديد. إنه لاعب من الطراز الرفيع، وشخص رائع قادم من الدوري الإنجليزي الممتاز، يتمتع بتواضع لا يُصدق، حيث يأتي إلى هنا ويعمل بجد. إنه شخص لطيف للغاية، وأنا سعيد جداً لأجله. هذا المكان يعشقه بالفعل"، أضاف.

لامبارد يتأمل في التضحيات

انضم أونيكا إلى نادي كوفنتري سيتي على سبيل الإعارة من برينتفورد في يناير.

أشاد أسطورة تشيلسي باللاعب النيجيري الدولي للتضحيات الشخصية التي قدمها منذ انضمامه إلى النادي.

وأضاف لامبارد: "عندما يأتي لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز ويكون مجتهداً للغاية، مثل أونيكا، الذي رُزق بمولود جديد عند انضمامه، يقيم في الفنادق ولم يرَ عائلته. أقول له: لم أرك، فيجيب: لا، لا، يجب أن أكون هنا".

"كل تلك التفاصيل الصغيرة، وطريقة تدريبه واستعداده، تُعدّ إشارات بالغة الأهمية لبقية اللاعبين. لكن الأهم هو قدرته على تطبيق ذلك على أرض الملعب، وقد أثبت ذلك بوضوح من أجلنا."

بقلم أديبوي أموسو



