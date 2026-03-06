لامبارد يتحدث عن جاهزية أونيكا البدنية قبل مباراة كوفنتري ضد بريستول سيتي

صرح فرانك لامبارد، مدرب فريق كوفنتري سيتي، بأن فرانك أونيكا مرشح للمشاركة ضد بريستول سيتي يوم السبت.

تعرض أونيكا لإصابة طفيفة خلال فوز كوفنتري على أرضه بنتيجة 2-1 على ستوك سيتي في نهاية الأسبوع الماضي.

غادر لاعب خط الوسط الدفاعي الملعب بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

آخر مستجدات لياقة لامبارد بشأن أونيكا

وفي تحديث قبل رحلة يوم السبت إلى بريستول سيتي، قال فرانك لامبارد: "لم يتدرب كثيراً هذا الأسبوع، لكن من المقرر أن يتدرب اليوم (الجمعة)، لذلك سنرى كيف سيكون حاله غداً".

"نعم، سنرى كيف سيكون أداؤه هناك."

بداية إيجابية في كوفنتري

أبهر أونيكا الجميع منذ انضمامه إلى فريق سكاي بلو على سبيل الإعارة من برينتفورد الشهر الماضي.

وأضاف لامبارد: "عندما تعاقدنا معه، كان أسلوب لعبه مختلفًا عما لدينا، كما أننا نفتقر إلى الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لم يسبق للعديد من لاعبينا خوض غمار الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يمتلك العديد من الفرق الأخرى في دوري الدرجة الأولى لاعبين يتمتعون بخبرة واسعة فيه، لذا فإن أسلوب لعبه يتميز بالخبرة والمعرفة".

"لكنه كان له تأثير كبير داخل الملعب وخارجه، وكانت احترافيته جيدة حقًا، ومن الواضح أنه كان إضافة إيجابية، وقد ساهم في تحسين الأداء في الأسابيع الأخيرة."

بقلم أديبوي أموسو



