حدد نادي لاتسيو سعر ديلي-باشيرو

نادي لاتسيو الإيطالي مستعد لبيع فيسايو ديلي-باشيرو هذا الصيف. Completesports.com التقارير.

بحسب بيانكوليستي com.tuttomercato يرغب في الحصول على مبلغ يتراوح بين 15 و 18 مليون يورو مقابل لاعب خط الوسط الهجومي.

انضم ديلي-باشيرو إلى ملعب أوليمبكو قادماً من نادي سيفاسبور التركي في عام 2024 مقابل رسوم تبلغ حوالي 5 ملايين يورو.

عانى اللاعب الدولي النيجيري من أجل الحصول على وقت لعب منتظم مع النادي هذا الموسم.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet ACF فيورنتينا 2.394 1xbet X تعادل 3.11 1xbet لاتسيو روما 3.62 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء نادي فيورنتينا لكرة القدم -0.5 في 3 من آخر 5 مباريات ضد نادي فيورنتينا، خسر لاتسيو بفارق هدف واحد على الأقل. لا يوجد BTTS في 7 من آخر 10 مباريات خاضها لاتسيو خارج أرضه، سجل فريق واحد فقط أو لم يسجل أي فريق. التعادل في الشوط الأول تعادل لاتسيو في الشوط الأول في 7 من آخر 10 مباريات خاضها خارج أرضه.

ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً باحتمالية رحيله عن النادي الذي يتخذ من روما مقراً له في يناير.

يقال إن مدرب لاتسيو، ماوريتسيو ساري، قد وافق على رحيله هذا الصيف.

شارك ديلي في 17 مباراة في الدوري مع فريق لا بيانكوليستي هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



