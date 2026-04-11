رئيس باير ليفركوزن يكشف سبب انتقال بونيفاس إلى بريمن على سبيل الإعارة

أوضح المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، سيمون رولفس، السبب وراء قرار النادي بإعارة فيكتور بونيفاس إلى فيردر بريمن.

انتقل بونيفاس إلى فيردر بريمن على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل الصيف الماضي بعد معاناته خلال موسم 2024/25 الذي عانى فيه من الإصابات.

بنادق على قرض بونيفاس

وقال روفلز إن القرار يهدف إلى مساعدة المهاجم على استعادة لياقته البدنية الكاملة بعد فترة صعبة من الإصابات.

"لقد كان لاعباً محورياً في موسم البطولة. لقد كان أداؤه مذهلاً، وفي موسمه الثاني، عانى قليلاً من الإصابات، وكذلك في الصيف الماضي"، هكذا صرّح رولفس. اوما سبورتس.

تحدثنا معاً. قلنا إنه يحتاج إلى مزيد من التدريب ليستعيد أفضل لياقته. وإذا كنت تلعب كل ثلاثة أيام، فسيكون الأمر صعباً لأن الواقع هو أنك لم تعد تتدرب مع فريق.

معاناة من الإصابات مؤخراً

كما علّق رولفس على مشاكل اللياقة البدنية التي عانى منها بونيفاس خلال فترة وجوده في بريمن.

وأضاف: "اتضح أنه كان يعاني من بعض المشاكل في ركبته للأسف، واحتاج إلى جراحة تكللت بالنجاح، وهو الآن في طريقه لاستعادة لياقته البدنية. ركبته أفضل بكثير الآن. إنه وضع جيد، وعليه الآن أن يعيد بناء لياقته البدنية من جديد".

بقلم أديبوي أموسو





