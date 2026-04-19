الدوري الفرنسي: إجلاس أوازيم على مقاعد البدلاء بينما تعادل نانت مع بريست

تم استبعاد مدافع فريق النسور الخضراء تشيدوزي أوازيم من التشكيلة الأساسية طوال الـ 90 دقيقة حيث تعادل نانت مع بريست 1-1 في مباراة الدوري الفرنسي يوم الأحد.



سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي شارك في 23 مباراة، هدفاً واحداً وقدم تمريرتين حاسمتين مع نانت هذا الموسم.



بدأ نانت المباراة بقوة وحقق تقدماً مبكراً في الدقيقة الثامنة عن طريق محمد، مما أسعد جماهير الفريق المضيف.

اقرأ أيضًا:آينا: لاعبو نوتنغهام فورست سعداء ببيريرا



على الرغم من سيطرة الفريق المضيف على الكرة في معظم الشوط الأول، إلا أنه فشل في إضافة المزيد من الأهداف إلى رصيده.



شهد الشوط الثاني أحداثاً مثيرة، حيث تلقى أسوماني لاعب نانت بطاقة حمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد في الدقيقة 65، وبعد ذلك بوقت قصير، تلقى المدرب خليلودزيتش أيضاً بطاقة حمراء من حكم الوسط، مما ترك نانت بتسعة لاعبين فقط.



استغل الفريق الزائر التفوق العددي حيث عادل شاردونيه النتيجة في الدقيقة 95 ليتقاسم النقاط مع نانت.

