الدوري الفرنسي: أوازيم يلعب 90 دقيقة في مباراة نانت ضد ميتز التي انتهت بالتعادل

لعب مدافع منتخب نيجيريا، تشيدوزي أوازيم، المباراة كاملةً (90 دقيقة) حيث تعادل نانت مع ميتز بدون أهداف في مباراة الدوري الفرنسي التي أقيمت يوم الأحد.
سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته الثانية والعشرين، هدفاً واحداً وقدم تمريرتين حاسمتين هذا الموسم مع نانت.
قدم أوازيم أداءً قوياً، حيث حمى خط الدفاع ومنع مهاجمي ميتز من تشكيل أي تهديد خطير.
كاد الفريق المضيف أن يتقدم في الدقيقة 63، لكن رأسية حبيب ديالو اصطدمت بالزاوية العليا للعارضة.
كان بإمكان إغناتيوس غاناغو تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82، لولا أن تسديدته ذهبت بعيداً عن المرمى.
بعد مرور 90 دقيقة، اضطر كل من ميتز ونانت إلى الاكتفاء بنقطة واحدة لكل منهما.