الدوري الفرنسي: أوازيم يلعب 90 دقيقة في مباراة نانت ضد ميتز التي انتهت بالتعادل

لعب مدافع منتخب نيجيريا، تشيدوزي أوازيم، المباراة كاملةً (90 دقيقة) حيث تعادل نانت مع ميتز بدون أهداف في مباراة الدوري الفرنسي التي أقيمت يوم الأحد.



سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته الثانية والعشرين، هدفاً واحداً وقدم تمريرتين حاسمتين هذا الموسم مع نانت.



قدم أوازيم أداءً قوياً، حيث حمى خط الدفاع ومنع مهاجمي ميتز من تشكيل أي تهديد خطير.

كاد الفريق المضيف أن يتقدم في الدقيقة 63، لكن رأسية حبيب ديالو اصطدمت بالزاوية العليا للعارضة.



كان بإمكان إغناتيوس غاناغو تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82، لولا أن تسديدته ذهبت بعيداً عن المرمى.



بعد مرور 90 دقيقة، اضطر كل من ميتز ونانت إلى الاكتفاء بنقطة واحدة لكل منهما.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet أولمبيك مرسيليا 1.31 1xbet X تعادل 6.14 1xbet إف سي ميتز 11.1 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء أولمبيك مارسيليا -0.5 في 7 من آخر 10 مباريات خاضها فريق ماكدونالدز خارج أرضه في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، خسر فريق إف سي ميتز بفارق هدف واحد على الأقل. أولمبيك مرسيليا يسجل الأول استقبل نادي ميتز الهدف الأول في 4 من آخر 6 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى (مكدونالدز). تعادل تعادل نادي ميتز في 3 من آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه ضد أولمبيك مارسيليا.



