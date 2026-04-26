الدوري الفرنسي: ناندي يصنع هدفاً ويقود مارسيليا للفوز على نيس

قدّم لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، توتشوكو ناندي، تمريرة حاسمة في مباراة مارسيليا ضد نيس التي انتهت بالتعادل 1-1 في مباراة الدوري الفرنسي التي أقيمت يوم الأحد.
كان اللاعب النيجيري الدولي يخوض مباراته الخامسة مع مارسيليا هذا الموسم.
تقدم مارسيليا في الدقيقة 68 بفضل تمريرة رائعة من ناندي إلى هويبيرج، الذي سدد الكرة بهدوء في الشباك.
لكن نيس عادل النتيجة في الدقيقة 88 عندما سجل واهي من ركلة جزاء ليمنح الفريق الضيف نقطة ثمينة.
ويعني التعادل أن مارسيليا تحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بينما يبقى نيس في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.