الدوري الفرنسي 1: نادي يخسر في خسارة مرسيليا أمام ليل

تم استبعاد لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، توتشوكو ناندي، من التشكيلة الأساسية طوال الـ 90 دقيقة، حيث خسر مارسيليا بنتيجة 2-1 أمام ليل في مباراة الدوري الفرنسي التي أقيمت يوم الأحد.



لم يسجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي شارك في ثلاث مباريات مع مارسيليا هذا الموسم، أي تمريرة حاسمة حتى الآن.

افتتح إيثان نوانيري التسجيل في الدقيقة 43 وسط فرحة جماهير الفريق المضيف. إلا أن مونييه عادل النتيجة لليل في الدقيقة 49.



سجل أوليفييه جيرو هدف الفوز في الدقيقة 89 ليحقق الفريق الضيف النقاط الثلاث كاملة أمام مارسيليا.



وتعني هذه الهزيمة أن مارسيليا تحتل المركز الثالث في جدول الدوري بينما يتقدم ليل إلى المركز الخامس برصيد 47 نقطة.



