الدوري الفرنسي: نادي يخسر مع سقوط مرسيليا أمام لوريان

غاب لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، توتشوكو ناندي، عن المباراة التي خسرها مارسيليا 2-0 أمام لوريان في مباراة الدوري الفرنسي يوم السبت.



شارك اللاعب النيجيري الدولي في أربع مباريات منذ وصوله في فترة الانتقالات الشتوية قادماً من نادي زولته فاريجيم البلجيكي.



تقدم لوريان في الدقيقة 28 عن طريق تسديدة كاتسيريس المنخفضة التي أسعدت جماهير الفريق المضيف المتحمسة.

كاد بيير إيمريك أوباميانغ أن يعادل النتيجة في بداية الشوط الثاني، لكن اللاعب الدولي الغابوني فشل في التغلب على حارس مرمى لوريان إيفون مفوغو.



لكن الفريق المضيف هو من ضاعف تقدمه في الدقيقة 58 بفضل هدف رائع من بي. دينغ.



باءت جميع محاولات مارسيليا للعودة إلى المباراة بالفشل، حيث حصد لوريان النقاط الثلاث كاملة.

