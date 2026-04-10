الدوري الفرنسي: سيمون يُحرز تمريرته الحاسمة الثالثة، وكوليوشو يُسجل هدفًا، ليُحقق باريس إف سي فوزًا ساحقًا على موناكو بنتيجة 4-1

قدّم نجم منتخب نيجيريا، موسيس سيمون، تمريرة حاسمة في فوز باريس إف سي الساحق على موناكو بنتيجة 4-1 في الدوري الفرنسي يوم الجمعة.

كما سجل الجناح النيجيري المولود في الولايات المتحدة لوكا كوليوشو هدفاً لنادي باريس إف سي.

بينما كانت هذه هي التمريرة الحاسمة الثالثة لسيمون في 25 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل كوليوشو هدفه الثاني في 11 مباراة في الدوري الفرنسي الممتاز.

صنع سيمون الهدف الافتتاحي الذي سجله جوناثان إيكون بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة.

تم استبدال جناح نانت السابق قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

أما بالنسبة لكوليوشو، الذي دخل في الدقيقة 65، فقد سجل الهدف الرابع لفريق باريس إف سي لتصبح النتيجة 4-1 في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز، ارتقى نادي باريس إف سي إلى المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة في جدول الدوري.



