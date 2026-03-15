الدوري الفرنسي: سيمون يخوض مباراته رقم 200 في مباراة باريس إف سي التي انتهت بالتعادل مع ستراسبورغ

شارك موسيس سيمون في مباراته رقم 200 في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، حيث تعادل باريس إف سي سلبياً مع ستراسبورغ على ملعب ستاد دي لا مينو.

شارك سيمون في المباراة المثيرة لمدة 64 دقيقة.

شارك اللاعب النيجيري الدولي في 23 مباراة في الدوري مع نادي باريس إف سي هذا الموسم، مسجلاً ثلاثة أهداف ومساهماً بتمريرتين حاسمتين.

شارك الجناح في 177 مباراة في الدوري خلال فترة ست سنوات قضاها مع نانت.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet باريس 2.13 1xBet X تعادل 3.15 1xBet لوهافر 4.37 1xBet

سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً 33 هدفاً و37 تمريرة حاسمة خلال تلك الفترة.

يحتل نادي باريس إف سي حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة من 26 مباراة.

سيواجهون فريق لو هافر في مباراتهم القادمة في الدوري.

بقلم أديبوي أموسو



